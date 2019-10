Vlaamse Regering bekroont Leuvense Guardsquare tot scale-up van het jaar EDLL

10 oktober 2019

11u53 1 Leuven De Leuvense scale-up Guardsquare, opgericht door Heidi Rakels en Roel Caers, sleepte de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar’ in de wacht. Dat gebeurde tijdens de uitreikingsceremonie van de ‘Onderneming van het Jaar’. Guardsquare volgt daarmee de Gentse Ontoforce op, de laureaat van vorig jaar.

Minister-President Jan Jambon overhandigde de prijs van scale-up van het jaar aan het Leuvens bedrijf Guardsquare. De scale-up uit Leuven is wereldleider in de ontwikkeling van beveiligingstechnologie voor mobiele applicaties. Het bedrijf heeft een stevige reputatie opgebouwd dankzij hun software dat door miljoenen ontwikkelaars gebruikt wordt om applicaties kleiner en sneller te maken. De software wordt over de hele wereld ingezet door onder meer grootbanken, media- en telecomspelers en e-commerce-bedrijven in hun strijd tegen hackers. De Vlaamse Regering reikt al veertien jaar de prijs uit voor scale-up van het jaar om ambitieuze en snelgroeiende ondernemingen een duwtje in de rug te geven en hen te motiveren om op hetzelfde elan verder te gaan.

Breed toepasbaar

“Met zijn kwalitatief en innovatief product is Guardsquare de verdiende winnaar. De technologie van Guardsquare is breed toepasbaar en geniet bovendien een ruime erkenning bij de initiële gebruikers van het product. De klantenportefeuille van Guardsquare is niet alleen in België, maar ook op internationaal vlak sterk gegroeid. De Leuvense scale-up mag zichzelf hierdoor internationaal marktleider noemen. De jury is er van overtuigd dat het bedrijf nog groot groeipotentieel heeft”, aldus Hans Crijns, Professor van de Vlerick Business School en voorzitter van de jury.