Vlaamse Amber (19) studeert fashion business in Milaan, maar moet nu verplicht online les volgen van thuis EDLL

05 maart 2020

17u12 0 Leuven De 19-jarige Amber studeert haar eerste jaar Fashion business in Milaan. Twee weken geleden vloog ze een weekendje naar België om haar familie te bezoeken, maar sindsdien is haar universiteit gesloten en kan ze niet meer terug. “Ook al zit de professor thuis en is de universiteit gesloten, we moeten toch verplicht online les volgen”, klinkt het. Vandaag treffen we haar in de universiteitshal in Leuven.

De 19-jarige Amber studeert Fashion business in Milaan. Twee weken geleden vloog ze een weekendje over naar België om haar familie te bezoeken. Zonder schoolboeken, kleren of al teveel persoonlijke spullen. “Ik had niet eens een koffer mee. Ik had voorzien om twee dagen in België te zijn, maar nu zit ik hier nog steeds. Ik ben net nog wat kleren gaan shoppen in Leuven, want het merendeel van mijn spullen ligt nog op mijn kot in Milaan. Ook mijn eten staat daar slecht te worden”, zegt ze.

Winkel leeggeplunderd

Doordat haar universiteit momenteel voor onbepaalde tijd gesloten is omwille van de verspreiding van het coronavirus kan Amber niet terugvliegen naar Milaan. “De universiteit stuurt iedere week een nieuwe update, maar momenteel blijft alles gesloten. Ze lieten zonet weten dat het zeker nog voor twee weken zal zijn”, aldus de 19-jarige mode-studente. “Een maand geleden werden er nochtans al heel wat maatregelen getroffen, omdat er 60% internationale studenten zijn. In de wc’s was er overal anti-bacteriële zeep”, vertelt ze. “In de supermarkten waren er aparte rekken met handgel en mondmaskers. Maar toen ik de laatste keer in de winkel was waar ik mijn boodschappen doe, was die compleet leeggeplunderd. Dat was echt opvallend”, aldus de studente.

Verplicht online les

Gelukkig - of niet - bestaat er dezer dagen zoiets als internet. Amber studeert online verder in de universiteitshal in Leuven. “De universiteit is dan wel gesloten, maar dat betekent niet dat we geen les hebben. Integendeel, we hebben nu verplichte online les. Ook de professor zit thuis, maar geeft dus van thuis uit les. Als je te vaak afwezig bent in de lessen, mag je je examens niet meedoen en dat geldt nu ook voor de online lessen”, aldus Amber. “Er zijn ook studenten van Amerika en voor hen valt de les dan soms om 2 uur ‘s nachts...”, zegt ze. De fashion-studente hoopt alleszins snel terug te keren om haar studies verder te zetten. Al is het nog niet duidelijk voor wanneer dat zal zijn. “Er is zelfs een mede-student uit Georgië en daar zijn de vluchten naar Milaan geannuleerd tot eind april”, aldus Amber.