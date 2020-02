Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) leert programmeren in kleuterklas: “De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos” Bart Mertens

03 februari 2020

15u41 0 Leuven Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beleefde een bijzondere maandagochtend in hogeschool UCLL in Heverlee. Op Campus Proximus werd Weyts ondergedompeld in een workshop ‘Leren programmeren in de kleuterklas’. “De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos maar moeten binnen ons onderwijs ten goede komen van leraar en leerling”, aldus Ben Weyts op de ICT-praktijkdag van UCLL.

Op Campus Proximus van hogeschool UCLL in Heverlee werd vandaag de 35ste editie van de ICT-praktijkdag georganiseerd. Die dag helpt leraren om zich te professionaliseren rond educatieve technologie en inspireert ICT-coördinatoren rond IT-beheer. De ICT-praktijkdag is een initiatief van Hans De Four. Hij organiseerde de beurs aanvankelijk toen hij zelf leerkracht was en als educatief adviseur bij Microsoft werkte. De ICT-praktijkdag is intussen uitgegroeid tot een uniek Europees praktijkvoorbeeld rond professionalisering van leerkrachten. Geen enkel ander evenement brengt zoveel leerkrachten bij elkaar rond digitalisering van onderwijs. “Het unieke aan de ICT-praktijkdag is dat in meer dan 50 klaslokalen van UCLL de hele dag concrete workshops plaatsvonden gegeven door en voor leerkrachten”, zegt initiatiefnemer Hans De Four.

900 deelnemers

Bijzondere gast op de 35ste editie was niemand minder dan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Hij sprak honderden onderwijsmensen uit heel Vlaanderen toe op hogeschool UCLL en werd vervolgens gedropt in een workshop ‘Leren programmeren in de kleuterklas’. Zo werd de minister één van de 900 deelnemers die Campus Proximus veranderden in één grote klas van de toekomst. “De mogelijkheden van digitalisering zijn eindeloos maar moeten binnen ons onderwijs ten goede komen van leraar en leerling”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Digitalisering moet een instrument zijn waarmee leraren zich op hun kerntaken kunnen focussen en het leerproces van leerlingen versterkt wordt.”

Meer info: www.ictdag.be