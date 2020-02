Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) geeft gastcollege over politieke actualiteit Bart Mertens

21 februari 2020

Het is ondertussen een mooie traditie: professoren Bart Maddens en Steven Van Hecke staan voor één keer hun plaatsje vooraan in de aula af aan een minister. Dit jaar was die eer weggelegd voor Bart Somers van Open Vld. Voor een 150-tal studenten gaf hij het startschot van het opleidingsonderdeel ‘Politieke actualiteit’. “Ik ben bekend met de KU Leuven want ik studeerde er rechten”, aldus Bart Somers die naar eigen zeggen graag les geeft aan studenten. “Ik kom ook uit een gezin van leerkrachten. Wie weet is er na mijn politieke carrière wel tijd en ruimte om enkele colleges per week te doceren aan studenten.” Somers leidde de studenten in over het politieke systeem in ons land en raakte uiteraard ook de moeilijke federale formatie aan. Grote geheimen deelde de Vlaamse minister niet wat dat laatste betreft.