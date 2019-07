Vlaams-Brabant sterkste toeristische stijger van alle Vlaamse provincies KAR

16 juli 2019

15u27 0 Leuven Van de vijf Vlaamse provincies is Vlaams-Brabant de sterkste toeristische stijger. Dat blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aandeel van Belgische toeristen nam met bijna tien procent toe.

In de eerste drie maanden van dit jaar werden in Vlaams-Brabant 464.566 overnachtingen geregistreerd. Dat is een toename met vier procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018, een recordjaar in de provincie. Daarmee is Vlaams-Brabant in het eerste kwartaal van 2019 de sterkst stijgende provincie van Vlaanderen. Op Vlaams niveau was er een terugval met 1,3 procent.

De stijging van buitenlandse toeristen komt vooral op naam van Spanje en de Verenigde Staten (16,9 procent), gevolgd door Italië (15,4). In absolute cijfers is het binnenlandse toerisme het sterkst gestegen. Er werden bijna 20.000 meer overnachtingen geregistreerd van Belgen die naar Vlaams-Brabant kwamen, een stijging met 9,5 procent.

“Bezoekers komen naar Vlaams-Brabant voor het bier, een bezoek aan Leuven of om te fietsen en te wandelen door de groene landschappen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Toerisme Vlaams-Brabant werkt de jongste jaren nauw samen met de gemeenten via een thematische aanpak. Die formule werpt vruchten af.”