ViTeS en VELO krijgen projectsubsidie van de Vlaamse regering EDLL

12 januari 2020

16u01 0 Leuven Vlaams minister van sociale economie Hilde Crevits (CD&V) heeft 111 investeringsprojecten goedgekeurd in het kader van maatwerkbedrijven. Kringwinkel ViTeS in Leuven, voordien bekend als ’t SPIT, ontvangt een projectsubsidie van 33.796 euro en VELO uit Heverlee krijgt 30.000 euro.

Met het programma ‘Investeringen in een innovatieve en duurzame werkomgeving en mobiliteit’ kent de Vlaamse regering subsidies toe aan maatwerkbedrijven die inspelen op de veranderende technologische en economische realiteit. Met de subsidie kunnen maatwerkbedrijven investeren in aangepaste werkprocedures, ondersteunende technologie, duurzame vervoersmiddelen op maat of gemoderniseerde productie-eenheden. Op die manier kunnen de medewerkers van maatwerkbedrijven mee groeien met de technologische veranderingen.

De tewerkstelling van ViTeS, voordien gekend als’t SPIT, krijgt een projectsubsidies van 33.796 euro. Hiermee kan de kringwinkel onder meer gemotoriseerde schaarliften en een CNG-wagen aankopen.

Daarnaast moeten maatwerkbedrijven tegen 2021 over een kwaliteitslabel beschikken. Ook in het kader van ‘investeren in kwaliteitsmanagement’ kent de Vlaamse regering subsidies toe. Zo kunnen maatwerkbedrijven extra middelen ontvangen voor advies en begeleiding in hun traject naar dat kwaliteitslabel. Denk maar aan klantgerichtheid, vorming van de eigen medewerkers of acties voor een beter financieel beheer. In het kader van die projectsubsidie ontvangt ook vzw VELO uit Heverlee 30.000 euro.