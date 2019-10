Vistrap Sluispark feestelijk ingehuldigd EDLL

13 oktober 2019

17u12 0 Leuven De Vlaamse Milieumaatschappij heeft de vistrap aan het Sluispark in Leuven officieel ingehuldigd. Samen met bevoegd schepen Dirk Vansina kwamen heel wat Leuvenaars onder een stralende zon kennis maken met deze vorm van stadsvernieuwing.

Ter hoogte van het Sluispark zorgt de stuw voor een hoogteverschil van anderhalve meter, waardoor vissen niet meer stroomopwaarts kunnen zwemmen. “Daarom moeten we constructies bouwen zoals de vistrap om de vissen de kans te geven om stap voor stap dat hoogteverschil te overbruggen", zegt Barbara Vael van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Onder meer met de vistrap leggen we de Dijle verder open. In de winter biedt die open ruimte de mogelijkheid om extra water te bufferen, zodat al die open waterlopen een steentje bijdragen in de strijd tegen wateroverlast", aldus Barbara. De betere waterkwaliteit zorgt er op zijn beurt ook voor dat er meer vis in de waterloop is. Naar verluidt zouden er in de Dijle een 25-tal soorten vissen zitten. Dat is niet weinig.

Stadsvernieuwing

“Dit project kadert in de stadsvernieuwing die stad Leuven ambieert. Bij stadsontwikkeling moet er voldoende groen zijn en deze vistrap levert daar een bijzondere bijdrage toe”, aldus schepen Dirk Vansina. De kinderen mochten alvast spelen in de vistrap via stapstenen.