Visit Leuven trapt toeristisch seizoen op gang: “Leuven heeft veel te bieden, ook voor de inwoners van de stad” Bart Mertens

05 juni 2020

17u00 0 Leuven Nu de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette, kunnen ook in Leuven de toeristische activiteiten vanaf 8 juni hernemen op een veilige manier. Visit Leuven trapte vandaag het toeristisch seizoen van 2020 op gang. “De zomer zal door de gezondheid- en veiligheidsmaatregelen enigszins anders verlopen maar Leuven heeft met haar gezellige charme en gastvrijheid veel te bieden”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Visit Leuven rolt samen met Toerisme Vlaanderen, de provinciale toeristische diensten en de andere Vlaamse kunststeden de campagne ‘Vlaanderen Vakantieland’ uit. Het gaat meer concreet om een brede binnenlandse inspiratiecampagne die Belgen warm maakt om te overnachten in Vlaanderen Vakantieland. Tal van Leuvense logies stapten al mee in dit verhaal. Het initiatief sluit naadloos aan bij de campagne van Visit Leuven waarin de Leuvenaar, de handelaar en de horeca-uitbater centraal staan.

Buurlanden

“De stad Leuven, haar toeristische partners en de Leuvenaars staan klaar om met vereende krachten bezoekers met anderhalve meter open armen te ontvangen in onze stad”, zegt schepen van Toerisme Denise Vandevoort (sp.a). “De strategie van Visit Leuven om lokale partners en inwoners actief te betrekken in de toeristische ontwikkeling van onze stad blijkt een goede keuze. Als motor van beleving en als gezicht van onze stad vervullen zij immers een belangrijk ambassadeursrol. De campagne van Visit Leuven zal in diverse fases verlopen. In een eerste fase zullen inwoners en Belgische bezoekers geprikkeld worden om Leuven in al haar facetten te beleven. Van zodra dit kan, zullen in een volgende fase uiteraard ook bezoekers in onze buurlanden actief betrokken worden.”

Leuven heeft veel te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het Groot en Klein Begijnhof, museum M, het historisch stadhuis, de botanische tuin, de vier abdijen…En laat ons het horeca- en shoppingaanbod niet vergeten Schepen Denise Vandevoort (sp.a)

Op maandag 8 juni opent het onthaal van Visit Leuven alvast opnieuw de deuren. Het onthaal in de zijvleugel van het stadhuis (Naamsestraat 3) werd volledig heringericht volgens de COVID-19 veiligheidsvoorschriften. “Tijdens de semi-lockdown bleef het onthaalteam de telefonische en digitale permanentie verzorgen. Nu zijn ze klaar om iedereen die onze stad wil verkennen, weer welkom te heten met tal van tips op maat”, aldus schepen Vandevoort. “Vanaf zaterdag 13 juni zetten ook vier Leuvense kerken op hun beurt de deuren weer open. Het gaat om de Sint-Geertruikerk, de Sint-Michielskerk, de Sint-Kwintenskerk en de Sint-Jan-de-Evangelist in Abdij van Park. De zomer zal door de gezondheid- en veiligheidsmaatregelen enigszins anders verlopen maar Leuven heeft met haar gezellige charme en gastvrijheid veel te bieden aan bezoekers én aan de eigen inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het Groot en Klein Begijnhof, museum M, het historisch stadhuis, de botanische tuin, de vier abdijen…En laat ons zeker ook het gevarieerde horeca- en shoppingaanbod niet vergeten.” Meer info:www.visitleuven.be