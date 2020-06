Vishandel Vanzegbroeck verhuist naar nieuwe winkel en heeft nog (geheime) plannen met het oude pand Bart Mertens

03 juni 2020

16u33 0 Leuven Vandaag verhuist Vishandel Vanzegbroeck naar een nieuwe locatie, weliswaar zonder het vertrouwde Heverlee te verlaten. Hiermee zetten Nico Vanzegbroeck, Lieve Verrelst en hun team het verhaal van vijf generaties verder met een verfrissend concept in een gloednieuw kader. “Na 75 jaar voelt verhuizen wel een beetje vreemd aan”, klinkt het. Blijft de vraag: wat gebeurt er met het oude pand?

Aan ervaring geen gebrek in de familie Vanzegbroeck want al vijf generaties lang biedt de bekende Leuvense zaak verse vis en fijne vis- en vleesbereidingen aan. Hoge kwaliteitseisen stonden daarbij altijd centraal wat meteen het succes van de familiezaak verklaart. Zo staat Vanzegbroeck bijvoorbeeld bekend voor specialiteiten zoals garnaalkroketten en schotels met schaaldieren. Dat blijven ook de specialiteiten in de toekomst maar die toekomst speelt zich wel af op een nieuwe locatie. Toch blijft Vanzegbroeck Heverlee trouw want de familie vond een pand op een steenworp van de huidige locatie op de Naamsesteenweg. En niet onbelangrijk: het gaat om een pand dat grootmoeder Vanzegbroeck destijds al op het oog had…

Nico Vanzegbroeck: “Na 75 jaar verhuizen voelt vreemd aan, zeker in deze bijzondere tijd maar we willen naar de toekomst kijken. Onze zaak is klaar voor deze nieuwe stap. Een paar huizen verderop -in een hoekpand dat mijn grootmoeder al voor ogen had- openen we vandaag een parel van een viswinkel. Ons engagement is groter dan ooit en we zijn benieuwd naar de reacties van onze klanten. Ze kunnen alvast rekenen op nieuwe smaken en gespecialiseerd advies. In de nieuwe winkel zal de nadruk nog meer op traiteur en catering liggen. We kunnen al jaren rekenen op een heel fijn en trouw cliënteel. Zij zijn dan ook de drijfveer van deze vernieuwing. Of dit onze enige grote stap is in 2020? Ik denk het niet. We hebben nog bijzondere plannen met ons oude pand maar die blijven nog even geheim.”