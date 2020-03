Viroloog Marc Van Ranst geeft dikke pluim aan Leuvense bakkerij Gielis: “Schitterend voorbeeld van hoe het moet” EDLL

18 maart 2020

14u49 0 Leuven “Bakkerij Gielis uit Leuven is een schitterend voorbeeld van hoe het moet”, deze woorden publiceerde griepcommissaris Marc Van Ranst vanmorgen op zijn Twitter-account. Wie koffiekoeken wil kopen bij bakkerij Gielis vindt er handgel aan de pinautomaat, strikte afstandsregels en een volledig plexiglas tussen bakker en klant.

De Leuvense viroloog Marc Van Ranst ging vanmorgen langs bij bakkerij Gielis in de Brusselsestraat. Langs de ene kant om een ontbijtje te halen, maar langs de andere kant ook om de bakker een dikke pluim te geven. “Bakkerij Gielis in Leuven is een schitterend voorbeeld van hoe het moet om samen corona-besmetting te voorkomen. Bijzonder professioneel! En lekkere koffiekoeken!”, zegt Van Ranst op zijn Twitter-account. De griepcommissaris plaatste er meteen ook enkele foto’s van de bakkerij bij.

Wie brood of zoetigheden bij bakkerij Gielis wil kopen, moet zich onder meer aan strikte afstandsregels houden. Er mogen maar drie klanten per keer binnen en dat met telkens een meter tussen. De rest moet buiten wachten. Bij de pinautomaat staat er handgel, de bakkers dragen handschoenen en tussen verkoper en klant staat er een volledig plexiglas. Volgens Van Ranst dus het voorbeeld bij uitstek in tijden van corona. Bij de Leuvense bakkerij reageren ze alvast enthousiast. “Wij zijn heel tevreden met zo’n reactie. De mensen houden ook echt rekening met alle voorzorgsmaatregelen en passen zich aan. We doen wat we moeten doen”, klinkt het.

