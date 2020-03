Vincent (31) is op reis in Paraguay: “Een corona-epidemie kunnen ziekenhuizen hier niet aan. Wie avondklok overtreedt riskeert celstraf tot een jaar” JSL

16 maart 2020

22u21 16 Leuven Vincent Smets (31) is sinds twee weken op reis in Paraguay waar hij verblijft bij een gastfamilie in het stadje Concepcion. Hij vertelt over het leven daar in tijden van corona en de strenge maatregelen die de overheid daar nu al heeft genomen tegen het virus. In België zijn er pas strenge maatregelen afgekondigd toen er sprake was van meer dan 400 besmettingen. Paraguay heeft het anders aangepakt: na acht officiële besmettingen is het land nu in lockdown. De overheid heeft sinds gisteren een avondklok ingesteld en wie nog buitenkomt na 20 uur ‘s avonds riskeert celstraffen tot een jaar. “Iedereen weet hier nu hoe ernstig de situatie in Europa is. Ik word hier veel aangestaard.”

Na zijn doctoraatsverdediging aan de KU Leuven is Vincent Smets (31) twee weken geleden naar zijn gastfamilie in Paraguay vertrokken. Toen was er nog geen sprake van coronabesmettingen in het Zuid-Amerikaanse land. Op 7 maart bevestigde de overheid de eerste patiënt die positief getest had op het virus. Amper 3 dagen later, toen er 5 officiële coronabesmettingen in het land vastgesteld waren, sloten alle publieke scholen en werden alle grote evenementen afgelast. Sinds vandaag is het land in lockdown en geldt er een avondklok. “De overheid heeft hier inderdaad heel snel ingegrepen”, zegt Vincent. “De situatie die momenteel in andere Europese landen aan de gang is zou een ramp zijn hier. De ziekenhuizen zouden dat absoluut niet aankunnen.”

Avondklok

Toen Vincent 2 weken geleden aankwam in Paraguay ging alles nog zijn normale gang. “Ik kom hier om de zoveel jaar naartoe. De eerste weken dat ik hier was heb ik heel veel vrienden en familie teruggezien. Sinds vorige week is alles veranderd. Toen er nog maar 5 officiële besmettingen in heel het land vastgesteld waren heeft de overheid al ingegrepen. Alle scholen, fitnessen en andere openbare gebouwen gingen dicht en grote evenementen werden afgelast. De bevolking trok er zich echter niet veel van aan en dus is de overheid nog strenger gaan optreden.”

Vanaf 16 maart geldt een avondklok in heel het land. Wie tussen 20u ‘s avonds en 4u ‘s ochtends nog buitenkomt wordt opgepakt en riskeert hoge geldboetes en celstraffen tot een jaar. Samenkomst van groepen met meer dan 10 mensen is ook niet meer toegestaan. “Ik ga me er natuurlijk ook aan houden en met de gastfamilie thuis blijven”, klinkt het. “Voetballen met Ronaldinho in de cel zie ik niet meteen zitten.”

Ramp

Heel snel, heel strenge maatregelen dus. De reis van Vincent valt in het water maar hij stelt dat het een heel goede zaak is dat de overheid zo snel heeft opgetreden. “Ik begrijp dat dat de overheid zo snel heeft opgetreden en vind het ook terecht”, zegt Vincent. “Een corona-uitbraak zoals in andere Europese landen zouden de ziekenhuizen hier absoluut niet aankunnen. Dat zou een ramp zijn voor de bevolking. Het zou hier wel eens heel snel, heel fout kunnen gaan. De overheid hoopt door deze maatregelen zo snel te nemen de verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen waren ook echt nodig, de hygiënische standaarden zijn hier niet vergelijkbaar met Europa. Het is hier dagelijks bijna 40 graden en ik zit vaak bij de airco. Ik blijf echter voorzichtig. Iedereen weet hier nu hoe ernstig de situatie in Europa is en ik word vaak aangestaard.”

Terugvlucht

De geplande terugvlucht van Vincent op 3 april is nu heel onzeker geworden. “De situatie verandert elke dag. Op de website staat de terugvlucht nog bevestigd, maar ik heb al gelezen dat er niet meer op Italië kan gevlogen worden, waar ik de overstap moet maken. Morgen bel ik het noodnummer in België om hopelijk meer duidelijkheid te krijgen. Momenteel wil ik niet echt vroeger terugkomen, het is hier voorlopig nog veiliger dan in België. Maar als het virus zich ook hier gaat verspreiden zoals in Europa dan gaan de gevolgen niet te overzien zijn. De gezondheidszorg kan hier heel snel overweldigd worden.”