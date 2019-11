Vijvers van Bellefroid voortaan publiek toegankelijk: stad Leuven wordt nieuwe eigenaar

EDLL

08 november 2019

17u19 0 Leuven Stad Leuven heeft een akkoord bereikt om de vijvers van Bellefroid in Wilsele-dorp te kopen. Op die manier zullen de vijvers geen privé-eigendom meer zijn, maar toegankelijk worden voor iedereen. Binnenkort vinden Leuvenaars er dus een nieuwe groene plek om tot rust te komen.

Veel Leuvenaars weten het niet, maar achter de Sportschuur in Wilsele-dorp liggen twee grote vijvers verscholen. De vijvers van Bellefroid waren vroeger privé-eigendom en kweekvijvers voor vissen. Stad Leuven is nu tot een akkoord gekomen met de eigenaars om de vijvers van Bellefroid op te kopen. Op die manier worden de vijvers toegankelijk voor iedereen. “De vijvers zijn een onbekend stukje natuur in Leuven, omdat ze altijd in privébezit waren en afgesloten voor het grote publiek. Doordat de stad de vijvers koopt, wordt het daar voor iedereen een nieuwe rustplek om te genieten van de natuur”, zegt burgemeester Ridouani. “Om je een idee te geven van de grootte, de vijvers zijn groter dan de vijvers aan Abdij van Park”, aldus Ridouani. De vijvers zijn bovendien belangrijk voor de waterhuishouding van de stad: ze vormen een bufferzone bij overvloedige regenval.

Herontwikkeling Wilsele-dorp

De aankoop kadert in de opwaardering van de Kolonel Begaultlaan en de herontwikkeling van Wilsele-dorp, met een nieuw dorpsplein, buurtcentrum, meer groen en een betere verbinding met het centrum van Leuven. Onder meer de sites Van Eyck, Marie Thumas en Celis zullen het nieuw kloppend hart van Wilsele-dorp vormen.

Eind november wordt de aankoop voorgelegd op de gemeenteraad. Als het college de aankoopt goedkeurt, kan de stad een beheersplan opstellen.