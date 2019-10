Vijver provinciedomein Kessel-Lo leeggelaten door exotische vis ADPW

21 oktober 2019

De vijver van de trapbootjes in het provinciedomein van Kessel-Lo wordt leeggelaten. De bedoeling is om de blauwbandgrondel te verwijderen. Deze exotische vissoort verstoort het biologisch evenwicht in de vijver door een vertroebeling van het water.

“Het water van de vijver van de trapbootjes, één van de kleinere vijvers in het domein, begon enkele maanden geleden te vertroebelen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Oorzaak blijkt de aanwezigheid van de Blauwbandgrondel. Vandaar dat we de gepaste maatregelen nemen om het water van deze vijver terug proper te krijgen.”

De blauwbandgrondel is een invasieve, exotische vissoort die door massale toename zorgt voor een verstoring van het biologisch evenwicht. Blauwbandgrondels worden maar een elftal centimeter groot. Ze eten onder meer watervlooien, die ervoor zorgen dat de algen in het water onder controle blijven. Wanneer het aantal watervlooien gevoelig afneemt, krijgt men een ongecontroleerde algengroei en dus de vertroebeling van de vijver.

Na het aflaten van de vijver zullen de blauwbandgrondels zoveel mogelijk verwijderd en geëuthanaseerd worden. De watervogels kunnen terecht op één van de andere vijvers van het domein.

“De vijver zal zich tegen de start van het volgende seizoen spontaan terug vullen met water, afkomstig van een aantal bronnen, die de vijver voeden. Er zal dus geen probleem zijn om vanaf 1 april terug met een trapbootje het water op te kunnen. Om invasieve exotische vissoorten in de toekomst onder controle te houden, zullen we er na het vullen van de vijver inheemse roofvissoorten, zoals snoek en baars, opzetten”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.