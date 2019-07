Vijftig uur werkstraf voor weerspannigheid KAR

17 juli 2019

Een jongeman is veroordeeld tot 50 uur werkstraf voor smaad en weerspannigheid ten opzichte van twee agenten. Edmir S. werd op 7 februari vorig jaar van de trein in Leuven begeleid. Hij belandde in de handen van twee agenten, maar daar liep het fout. Hij stelde zich weerspannig op en maakte zich ook schuldig aan smaad. Voor de rechter betwistte hij de feiten niet. S. kreeg in 2013 al een zware werkstraf voor feiten van diefstal met verzwarende omstandigheid. “Zijn handelingen getuigen van een gebrek aan impulscontrole, waarbij hij verbaal en fysiek reageerde”, aldus de rechter. Die stuurde de jongeman naar huis met een taakstraf van 50 uur.