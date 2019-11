Vijftien maanden cel voor overval aan bushalte KAR

14 november 2019

17u18 0 Leuven Een man is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor een nachtelijke overval aan een bushalte in Leuven. Met geweld maakte hij de handtas van een vrouw afhandig.

Een vrouw werd in de nacht van 16 augustus 2018 overvallen aan een bushalte in Leuven. De dader deelde enkele slagen uit en nam haar handtas af. Daarin stak onder meer 120 euro. Volgens het slachtoffer was hij onder invloed. De vrouw was erg geïntimideerd en was vier dagen werkonbekwaam. Ze kon een goede persoonsbeschrijving van haar belager geven. Aan de hand van camerabeelden kwam de politie Remy V. snel op het spoor. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Een getuige, die de beklaagde gevolgd had, zag hoe V. tijdens zijn vluchtpoging vernielingen aan auto’s, fietsen en een bromfiets aanbracht. Tijdens het verhoor kwam aan het licht dat de man in oktober 2017 een bromfiets gestolen had aan het station van Erps-Kwerps, deelgemeente van Kortenberg. Hij had een foto van die bromfiets op zijn gsm bewaard.

Remy V. werd veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan twaalf maanden met uitstel voor drie jaar. Daaraan zijn zeven voorwaarden gebonden, waaronder een behandeling van zijn verslavingsprobleem. Twee burgerlijke partijen, die schade aan een voertuig opgelopen hadden, kregen een totale schadevergoeding van 1.514 euro.