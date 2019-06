Vijfde editie Het Groot Verlof en vierde editie Het Klein Geluk gaan voor meer beleving in de stad Bart Mertens

18 juni 2019

16u00 0 Leuven Zomerfestival Het Groot Verlof is aan de vijfde editie toe. De ingrediënten zijn bekend: vijf weken vakantiegevoel met tal van muzikale optredens, swingende dansmoves en de lekkerste hapjes die Leuven te bieden heeft. De jubileumeditie wordt overigens extra in de verf gezet met meer sfeer en beleving dan ooit tevoren. “We vonden dat je Het Groot Verlof nog meer moet voelen in de stad”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Nog meer beleving…dat is de belofte van de organisatoren van Het Groot Verlof en Het Klein Geluk. “De eyecatcher op de Grote Markt komt terug en we gaan ook de Muntstraat aankleden in de stijl van Het Groot Verlof”, laat schepen Denise Vandevoort (sp.a) optekenen. “Daarnaast wordt de glaspartij van de fietsenparking aan het Rector De Somerplein volledig bekleed in de grafiek van Het Groot Verlof en worden de traditionele banieren op de Bondgenotenlaan op een andere manier aangepakt. De hele binnenstad zal de sfeer van Het Groot Verlof uitademen. We zijn ervan overtuigd dat dit een hele fijne beleving zal creëren”, vervolgt schepen Vandevoort.

Fun Lovin’ Criminals

Uiteraard blijft de kwaliteit van het programma de voornaamste troef van de Leuvense zomeranimatie. “Met grote internationale namen als Fun Lovin’ Criminals, Kid Creole & The Coconuts, Michael Franti & Spearhead en De La Soul mogen we echt wel uitpakken”, zeggen Mike Naert en Kris Peeters. “En daar moet zeker ook de Belgische top bij zoals The Van Jets, CPeX, De Mens, Lady Linn, Bent Van Looy, Warhola en Discobar Galaxie. Die laatste sluit het muzikale luik van Het Groot Verlof af met een groot feest. 25 jaar geleden begonnen ze in Leuven en binnenkort mogen ze hun zilveren jubileum vieren op de Oude Markt.”

Soul Market

Naast al het grote geweld is er verder nog heel wat te doen tussen 12 juli en 11 augustus. Zo kan je acht keer een zomerfilm meepikken, picknicken in het park, iets drinken in De Groten Hof in het stadspark of een dansvoorstelling meepikken op de Soul Market van Half Oogst. “Complementair aan Het Groot Verlof is er ook het aanbod dat gebundeld wordt in Het Klein Geluk”, gaat schepen Denise Vandevoort verder. “Dat festival mikt op zaken die plaatsvinden in de zalen en in tuinen, ver weg van de events voor de grote massa. Het Klein Geluk loopt een hele zomer lang, van 21 juni tot en met 21 september. Er zijn in totaal 40 verschillende activiteiten geselecteerd.”

De Leuvense zomer is overigens al bijna begonnen want een eerste hoogtepunt is Boek Lokal op 23 juni. Dit evenement in M draait helemaal rond het plezier van lezen en de literatuur, met straffe namen zoals Bent Van Looy, Bart van Loo en Mustafa Kör. Nog meer literatuur ook wat verderop in de zomer met de boekvoorstellingen van Leuven Leest. Om maar één héél grote naam te noemen: Jonathan Safran Foer komt naar Leuven.