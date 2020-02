Vijf topvrouwen ‘eredoctores’ van de KU Leuven: “Nasrin Sotoudeh werd veroordeeld tot 148 stokslagen en een celstraf van 38 jaar” Bart Mertens

15u26 0 Leuven De KU Leuven organiseert vandaag haar Patroonsfeest en traditioneel gaat dat gepaard met eredoctoraten. Opmerkelijk gegeven: dit jaar bekroont de Leuvense alma mater vijf vrouwen. Onder hen de Iraanse mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh die in haar land een lange gevangenisstraf uitzit voor haar protest tegen de verplichte hoofddoek voor vrouwen. Ook Mae Jemison, de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte, is vanaf nu ‘eredoctores’.

In de Universiteitshal in de Naamsestraat in Leuven kwam vandaag hoog bezoek over de vloer. Na de traditionele stoet der togati werden er naar aanleiding van het Patroonsfeest van de Leuvense universiteit liefst vijf eredoctoraten toegekend aan personen met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak. Bijzonder opmerkelijk dit jaar is dat er enkel vrouwen werden bekroond door de KU Leuven. Meer concreet ging het om burgerrechtenactiviste Kimberlé Crenshaw, cardioloog Liv Hatle en Valérie Masson-Delmotte, paleoklimatologe en één van ’s werelds meest invloedrijke klimaatwetenschappers.

Kyoto en Parijs

“Valérie Masson-Delmotte (°1971) onderzoekt hoe het klimaat over periodes van honderdduizenden jaren is geëvolueerd. Ze heeft een leidende rol binnen het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), de VN-organisatie die de weg baande voor klimaatverdragen zoals het Kyoto-protocol en het Parijs-akkoord. In 2014 werd ze door Thomson Reuters erkend als ‘highly cited scientist’ en in 2018 haalde ze ook ‘Nature’s 10’. Dat is een jaarlijkse lijst van tien belangrijke mensen die wordt opgesteld door het tijdschrift Nature”, klonk het tijdens de academische zitting.

Eveneens opmerkelijk was de bekroning voor professor Mae Jemison, de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte. “Mae Jemison (°1956) werd in 1992 met een achtergrond als chemisch ingenieur en arts de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte”, klonk het. “Nadien was ze professor milieustudies in Dartmouth College waar ze ook aan het hoofd stond van het Jemison Institute for Advancing Technology in Developing Countries en richtte ze The Jemison Group op die technologie inzet om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te verbeteren.”

Met het eredoctoraat voor Sotoudeh wil de KU Leuven haar onterechte opsluiting aankaarten. Sotoudeh werd trouwens voorgedragen door de studenten Rector Luc Sels (KU Leuven)

Mae Jemison zet zich overigens actief in voor de rechten van vrouwen en minderheden en dat is ook het geval voor kersvers ‘eredoctores’ Nasrin Sotoudeh. De Iraanse advocate en mensenrechtenactiviste kon haar eredoctoraat niet zelf komen halen omwille van de lange gevangenisstraf die ze uitzit in haar thuisland. Die straf kreeg ze na protest tegen de verplichte hoofddoek in Iran. “Meer concreet werd Nasrin Sotoudeh op 12 maart 2019 veroordeeld tot 148 stokslagen en een celstraf van 38 jaar. Helaas kon Nasrin Sotoudeh haar eredoctoraat dus niet persoonlijk komen halen in Leuven”, aldus rector Luc Sels. “Met het eredoctoraat voor Sotoudeh wil de KU Leuven haar onterechte opsluiting aankaarten. Sotoudeh werd trouwens voorgedragen door de studenten.”