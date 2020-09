Vijf reizigers aan station betrapt met cannabis Kim Aerts

11 september 2020

De Leuvense politie heeft donderdag in de buurt van het station vijf reizigers betrapt met cannabis op zak.

De drugsactie aan het station verliep in samenwerking met Securail en de controleurs van De Lijn. De drugshond van de Leuvense politie snuffelde aan vijfhonderd passanten en duidde veertien mensen aan om gefouilleerd te worden. Vijf van hen bleken op dat moment effectief drugs op zak te hebben. Het ging om kleine hoeveelheden marihuana. De politie stelde telkens proces-verbaal op en de drugs werden in beslag genomen. Ondertussen hield ook het fietsteam in de Leuvense binnenstad een oogje in het zeil op plaatsen waar veel jongeren samenkomen. Hier werd één jongere betrapt met een gebruikershoeveelheid marihuana.