VIJF organiseert ‘Picture Pop-up’ in Leuven met Jani Kazaltzis! EDLL

30 mei 2019

12u15 0 Leuven De grote markt in Leuven kleurt vanaf vandaag iets vrouwelijker en meer roze. Om het maandelijkse shopweekend in te zetten organiseert televisiezender VIJF een ‘Picture Pop-up’. Altijd al eens een selfie willen nemen met Kat Kerkhofs of Jani Kazaltzis? Dit is je kans!

De Leuvenaars mogen zich dit weekend aan ontelbaar veel fotomomenten en shoppingadvies verwachten. In de ‘Picture Pop-up’ worden verschillende hippe en leuke fotocorners geplaatst. VIJF zorgt voor een originele aankleding en de juiste belichting. Het enige wat jij nog moet doen is de perfecte foto maken met je smartphone.

Het evenement start niet voor niets op zaterdag 2 juni. Handelsvereniging Liefst Leuven organiseert telkens het eerste weekend van de maand een shopweekend, waarbij ook op zondag de winkels open zijn. 54 Leuvense handelszaken doen dit weekend alvast mee.

Wie op de foto wil met Jani komt best langs op een van de volgende momenten: zondag 2 juni tussen 15 uur en 18 uur of zaterdag 8 juni tussen 13 uur en 16 uur. Wie vervolgens zijn of haar foto deelt op sociale media en minstens vijf stickers verzamelt bij de deelnemende zaken, maakt kans op een van de prijzen: VIJF-Wings om in het zwembad te dobberen of een nieuwe Huawei P30 Pro. De ‘Picture Pop-up’ blijft staan tot en met zaterdag 8 juni. Meer informatie over het evenement en de wedstrijden vind je op www.vijf.be