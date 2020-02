Vijf nieuwe kunstwerken in de Leuvense straten. “Een levendige plek met publieke canvassen”, zegt kunstenaar Bisser Bart Mertens

03 februari 2020

18u21 2 Leuven De 20ste editie van Artefact is op komst en staat volledig in het teken van het thema ‘Alone Together’. Organisator STUK vroeg ook vijf Leuvense kunstenaars om een werk te maken rond het thema. “Ephameron, Bisser, Hans Geyens, Ief Spincemaille en Siemen Van Gaubergen tonen binnenkort hun creaties in de binnenstad”, zegt Caroline Henderickx van STUK. Ook leuk: STUK organiseert fiets- en wandeltours langs de kunstwerken.

Artefact Festival in Leuven is toe aan de twintigste verjaardag. Een feesteditie dus, maar dat ondermijnt de zoektocht naar kunstzinnige antwoorden op maatschappelijke vragen allerminst. Tussen 13 februari en 1 maart is de kernvraag dan ook de volgende: kan kunst de eenzaamheid verdrijven? “Het thema ‘Alone Together’ zoomt in op alleen-zijn, eenzaamheid en verbinding. Via onze smartphones zijn we meer geconnecteerd dan ooit maar toch is eenzaamheid een groeiend probleem in de samenleving. STUK vroeg internationale kunstenaars en muzikanten om hiermee aan de slag te gaan”, aldus organisator STUK die opnieuw mikt op zo’n 12.000 bezoekers.

Naar goede gewoonte is het kunstenfestival grotendeels gratis en staat de affiche garant voor een veelzijdige expo, verrassende concerten, stomende clubnights, lezingen, films en workshops voor jong en oud. Toch komt Artefact dit jaar ook met een initiatief dat letterlijk buiten het traditionele programma kleurt. STUK vroeg vijf Leuvense kunstenaars om een werk te maken rond het thema ‘Alone Together’. “Tijdens de 20ste editie van Artefact tonen Ephameron, Bisser, Hans Geyens, Ief Spincemaille en Siemen Van Gaubergen hun nieuwe creaties in de Leuvense binnenstad”, zegt Caroline Henderickx van STUK. “Ook leuk voor de liefhebbers; STUK organiseert fiets- en wandeltours langs de kunstwerken.”

Zo maakt de bekende Leuvense kunstenaar Bisser een monumentale muurschildering op de volledige zijgevel van Sac à Pain in de Maria Theresiastraat. Bisser is daarmee niet aan zijn proefstuk toe want de Leuvenaar werkte al op muren in Leuven, Gent, Ibiza en New York. “Street art creëert een aangenaam gevoel in de stad. Een levendige plek met publieke canvassen in plaats van een grijs labyrint met lege muren”, laat Bisser optekenen. Het kunstwerk ‘Kiss me’ van Yves Spincemaille is dan weer een handspiegel die je als een bril op je neus houdt terwijl je iemand kust. “Voor ‘Alone Together’ maakt Spincemaille samen met Veerle Scheppers foto’s van vier koppels met het kunstwerk. Deze duiken weldra op als grote posters aan de plakmuren, in cafés en aan de straatramen. Je kan overigens je eigen exemplaar bestellen bij STUK”, klinkt het.

Neonlichten

Verder illustreert Ephameron 18 sleutelmomenten in de veranderende relaties tussen moeder en kind in levensgrote billboards in het Grasmushof Park. “Elke dag verschijnt er in het park een nieuw billboard zodat passanten het verhaal dagelijks kunnen volgen.”

Hans Geyens bouwt dan weer een installatie uit rioolbuizen genaamd (U)(N)(I)(T)(Y). Tijdens Artefact kan je de installatie terugvinden op de zijkant van een huis in de Frederik Lintstraat. Tot slot is er ook nog beeldend kunstenaar Siemen Van Gaubergen die verrast met taal. Zijn werk bestaat uit drie korte zinnen: was je maar hier, ik wou dat je hier was en je mag je hier wassen. “Deze zin wordt in grote neonlichten getoond op het binnenplein van STUK”, besluit Caroline Henderickx van STUK.

Meer info: www.artefact-festival.be