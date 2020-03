Vijf nieuwe coronapatiënten in UZ Leuven Bart Mertens

26 maart 2020

18u57 8 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 85 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 22 patiënten op de afdeling intensieve zorg. In vergelijking met gisteren zijn er vijf nieuwe patiënten met een coronabesmetting in het Leuvense ziekenhuis opgenomen.

Opnieuw geen spectaculaire stijging in het aantal patiënten in UZ Leuven. Vandaag werden er vijf nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis wat het totaal op 85 brengt. Van die 85 personen met een coronabesmetting liggen er 16 aan een beademingstoestel. Dat is dan weer een stijging van twee patiënten in vergelijking met de situatie op woensdag. Op de afdeling intensieve zorg is er een toename van zes patiënten. In totaal deed UZ Leuven al coronatesten bij 8.963 patiënten met 1.796 testen die positief bleken te zijn. Welgeteld 230 testen waren dan weer een bevestiging van een positieve test in een ander labo. Vandaag werden er in het Leuvense labo 128 testen uitgevoerd waarvan er 46 positief waren. Het percentage positieve testen ligt daarmee in de lijn van de voorbije dagen. Het UZ Leuven heeft tot op heden nog geen capaciteitsproblemen en verwacht die ook niet meteen.

