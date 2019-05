Vijf jongeren vallen trio aan met flessen, twee slachtoffers lopen gebroken arm op Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

14u33 0 Leuven Voor vijf twintigers werden op de Leuvense strafrechtbank celstraffen tussen de tien en zes maanden cel gevorderd. Ze vonden er niet beter op dan op 15 oktober 2017 in de Leuvense Naamsestraat om een trio, waaronder een koppel, te slagen met flessen. Twee slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht, ze liepen ieder een gebroken arm op.

Die ochtend in oktober liepen een koppel en een vriend om vier uur ’s ochtends door de Naamsestraat na een avondje uit. Ze waren in een gesprek verwikkeld tot een jongeman hen raar bekeek, hij besloot enkele vrienden op te bellen ter versterking. Toen deze ter plaatse kwamen, besloot de oproerkraaier een glazen fles vast te pakken en begon daarmee te kloppen op de vrouw in het gezelschap. Na de vechtpartij met flessen sloegen de aanvallers, Nawab A., Haidar A., Jaweed A., Taj S. en Mounirkhan S. op de vlucht. De politie kon ze na een achtervolging vatten.

De man en de vrouw van het koppel liepen beiden een gebroken arm op als gevolg van het zinloze geweld. De vrouw was twee weken arbeidsongeschikt, haar partner 52 dagen. Hij stelde zich burgerlijke partij op de zitting van de rechtbank en liet een groot litteken op de arm zien, hij had nog steeds last van de verwondingen. Het openbaar ministerie vorderde tien maanden cel en 800 euro boete voor de aanstoker die met een fles begon te kloppen. Voor een duo werd acht maanden cel gevraagd en twee anderen riskeren zes maanden cel, telkens met een boete van 800 euro. “Dit zijn zeer ernstige feiten. De aanvallers hebben zich met een gesprek gemoeid om een gevecht te kunnen aangaan. Dit geweld had zware gevolgen en had erger kunnen aflopen”, meldde de procureur des konings. De vijf beklaagden ontkenden alles met klem. Op de vraag van de rechter hoe de man een gebroken arm opliep antwoordden ze dat zijn partner hem dit had toegebracht. De uitspraak valt op 19 juni.