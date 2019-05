Vijf jaar geleden stond Jan (36) op trouwen en kreeg hij de diagnose MS, nu is het er toch van gekomen: “Ik ben met mijn gat in de boter gevallen” Bart Mertens

30 mei 2019

15u00 0 Leuven Leuvenaar Jan Heremans (36) is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Ines Van Roy. “Het is gebeurd. Eigenlijk had ik Ines vijf jaar geleden al ten huwelijk gevraagd, maar door de diagnose MS is het er toen niet van gekomen”, klinkt het. Jan Heremans is het gezicht van festival ‘Leive Vloms’, dat begin volgende week de affiche bekend gaat maken.

Het gaat goed met Jan Heremans (36) van Leive Vloms. De bekende Leuvenaar heeft een nieuwe woning in het vooruitzicht, die is aangepast aan een leven met MS. Toch is dat niet de belangrijkste stap voor Jan, want zopas trouwde hij met zijn vriendin Ines Van Roy. Het koppel is al jaren samen en heeft twee kinderen, maar een huwelijk was er nog niet van gekomen. Met de woorden ‘Het is gebeurd’ liet Jan Heremans op Facebook weten dat de trouw nu een feit is…

“Dat we dit nog mogen meemaken”, zegt Jan Heremans. “Eigenlijk heb ik Ines vijf jaar geleden al ten huwelijk gevraagd. Door het drukke leven als uitbater van mijn horecazaak De Komma en de diagnose MS is het er toen niet van gekomen. We waren op 15 mei exact 20 jaar samen. Ines kwam in mijn leven toen ik 15 jaar was en ze is altijd mijn droomvrouw gebleven. We hebben ondertussen twee prachtige kinderen. De voorbije jaren waren niet gemakkelijk door mijn ziekte, maar Ines staat er elke dag. Ik ben een echte gelukzak dat ik met haar mag trouwen!”

We maken de affiche van de derde editie van Leive Vloms volgende week bekend Jan Heremans

Jan blikt ook al even vooruit naar festival Leive Vloms. Dat festival werd georganiseerd om geld in te zamelen voor MS en Jan groeide al snel uit tot het gezicht van Leive Vloms. “We maken de affiche van de derde editie volgende week bekend”, vertelt Jan. “Ik kijk erg uit naar Leive Vloms. Ik droom nog steeds van een remedie tegen MS. De ziekte heeft een grote impact op je leven maar zoals je kan zien, staat MS je geluk niet in de weg. De trouw met Ines is daar het beste voorbeeld van. Ik besef maar al te goed dat ik met mijn gat in de boter ben gevallen, ondanks de diagnose MS. Ik blijf het zeggen: positivisme brengt je vooruit in het leven. Mijn persoonlijke medische toestand is behoorlijk stabiel en voorlopig ervaar ik geen achteruitgang. Dat kan uiteraard nog komen en ik ben me daar heel bewust van. Ik neem de dagen zoals ze komen.”

Kandidaat-sponsors die het onderzoek naar MS en festival Leive Vloms willen steunen, kunnen contact opnemen via de website www.leivevloms.be