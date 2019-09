Vijf finalisten strijden voor Architectuurprijs Leuven Bart Mertens

12 september 2019

17u25 3

Leuven zet de architecturale pareltjes die de stad mee vormgeven in de kijker door de vierjaarlijkse Architectuurprijs Leuven uit te reiken. Vandaag werden de genomineerde gebouwen bekend gemaakt. Het gaat om Hoofdkantoor Cera, Scoutsgebouw Boven-Lo, HAL 5, de Hoogzaal voor het Contius-orgel en de sociale woningen in de Donkerstraat.

Een deskundige jury schoof een selectie van 24 inspirerende projecten naar voor die de laatste vier jaar in Leuven gerealiseerd werden. Thema’s zoals herbestemming en betaalbaar wonen en de urgentie van sociale huisvesting staan extra in de kijker. Die benadering zou moeten verklaren waarom Hal 5 het zowaar tot finalist schopte en dat is ook het geval voor Scoutsgebouw Boven-Lo en de sociale woningen in de Donkerstraat. Op de lijst van de vijf finalisten tot slot ook nog Hoofdkantoor Cera en de Hoogzaal voor het Contius-orgel in de Sint-Michielskerk. “De projecten demonstreren hoe de Leuvense stadsontwikkeling inzet op het samenspel van innovatieve architectuur, duurzaamheid en respect voor erfgoed”, aldus de jury die op 24 oktober de winnaar bekend mag maken.

Tentoonstelling

“Innoverende, kwalitatieve en esthetische architectuur is cruciaal voor een stad als Leuven”, zegt Carl Devlies, CD&V-schepen van Ruimtelijk Beleid. “Het is dan ook essentieel dat we investeren in talent en dat scholen en het grote publiek betrokken worden bij initiatieven zoals de Leuvense Architectuurprijs.” Stad en Architectuur vzw, de organisator van de prijs in opdracht van de stad Leuven, toont vanaf 13 september alle genomineerde projecten aan het publiek in de gratis tentoonstelling ‘Architectuurprijs Leuven 2019’ in de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein. Ook de publicatie ‘Hedendaagse Architectuur in Leuven’ zoomt in op de genomineerde projecten. Meer info: www.stadenarchitectuur.be.