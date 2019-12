Vijf dagen speelpret in de Winterspeeltuin in Brabanthal Bart Mertens

16 december 2019

17u31 12 Leuven Van donderdag 26 tot maandag 30 december wordt de Brabanthal in Leuven opnieuw omgetoverd tot één van de grootste pop-up binnenspeeltuinen van België. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich uitleven op springkastelen, kermismolens, glijbanen en vele andere attracties. Voor de allerkleinsten is er de rustige mini-speelzone van Huis van het Kind.

Met de kerstvakantie in aantocht zijn er opnieuw tal van activiteiten in Leuven. Zo ook de Winterspeeltuin in de Brabanthal. De Jeugddienst bouwt er een speelparadijs met 15 attracties voor kinderen van 3 tot 12 jaar op een oppervlakte van bijna 6.000 m². Nieuw dit jaar is de prikkelarme dag op zondag 29 december. De muziek van de attracties zal wat zachter staan en er worden oordopjes uitgedeeld. “De kermis- en speelattracties zijn vooral geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De allerjongsten zijn –samen met hun (groot)ouders of andere begeleiders– welkom in een aparte speelzone van Huis van het Kind. Wie wil kan zich ook afzonderen in de leeshoek van de Bib”, zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).

Een ticket voor de Winterspeeltuin kost 7 euro online of 8 aan de kassa. Begeleiders en kinderen jonger dan 3 jaar mogen gratis binnen. Groepen betalen 5 euro per persoon. Voor UiTPAS-houders die gebruik maken van het kansentarief kost een ticket 1,60 euro op vertoon van de UiTPAS van het kind.

Meer info: www.leuven.be/winterspeeltuin