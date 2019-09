Vijf bestuurders betrapt met glaasje teveel op ADPW

30 september 2019

15u11 0

De lokale politiezones Leuven, BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen), HerKo (Herent-Kortenberg) en Lubbeek hielden in de nacht van zaterdag op zondag een gezamenlijke Focusactie. De controles vonden plaats op de Tervuursesteenweg in Leuven en de Staatsbaan in Lubbeek. In totaal werden 156 voertuigen en 47 personen gecontroleerd. Twee personen waren gekend in de politiedatabank, omdat ze geen geldige verblijfplaats hebben.

Er werden 150 ademtesten afgenomen. Vijf personen hadden een glaasje teveel op; van drie onder hen werd het rijbewijs voor zes uur ingehouden, voor twee personen bleef dit beperkt tot drie uur. Eén iemand reed met een niet geldig verzekeringsbewijs. Een fietser, die zonder licht reed, kreeg een boete. Eén bestuurder droeg geen gordel. Drie bestuurders kregen een bekeuring omdat de technische eisen van hun auto niet in orde waren en één bestuurder reed ‘s nachts terwijl hij dat niet mocht doen met zijn voorlopig rijbewijs. Dankzij het inzetten van de drughond werden drie bestuurders gevat met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. De drugs werden in beslag genomen.