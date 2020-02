Exclusief voor abonnees Vierde slachtoffer duikt op in zaak van mislukte oogoperaties: “Experimenten van Prof S. moeten stoppen” Dirk Selis

23 februari 2020

16u26 0 Leuven Toen de 46-jarige A.H. de getuigenissen van Leen Janssens en Jos Mulders met stijgende verbazing op de homepage van HLN las, wist ze het zeker: “Dit is mij in december 2017 in het UZ Leuven ook overkomen, door toedoen van diezelfde prof S.” De vrouw legt begin volgende week klacht neer tegen de prof bij het parket van Leuven en de Orde der geneesheren.

“Ik sukkelde mijn hele leven al met een slecht zicht”, steekt A.H. van wal. “Ik heb heel wat oogartsen afgelopen in mijn leven. Maar toen ik Prof. S. in 2017 in de serie Topdokters bezig zag, dacht ik de juiste dokter gevonden te hebben.”

