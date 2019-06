Vier zomers vol wegenwerken AWV werkt in totaal elf projecten af tegen 2023 Kim Aerts

03 juni 2019

21u45 3 Leuven De volgende zomers zullen we in Leuven niet ontsnappen aan wegenwerken. Maar ook tussen de zomermaanden door volgen de werken zich in sneltempo op. Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant elf grootschalige projecten in vier jaar tijd voor ‘Leuven Noord’.

De eerste ingrijpende werken starten in oktober dit jaar. De Aarschotsesteenweg aan de Duitse brug in Wilsele wordt verlegd naar de nieuwe spoorwegbrug iets verderop omdat vrachtwagens zich om de haverklap klemrijden. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de Aarschotsesteenweg zes maanden afgesloten - tot april 2020 - in de richting van Leuven richting Wilsele centrum voor doorgaand verkeer. Het deel van de Aarschotsesteenweg onder de Duitse Brug wordt omgevormd tot een dubbelrichtingsfietspad. Op dezelfde locatie wordt ook nog gestart met de voorbereidende werken voor de verbreding en vernieuwing van het viaduct aan de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt. Onder het viaduct worden bovendien vier nieuwe pijlers gebouwd, betonnen liggers en het betonnen brugdek waarop een extra rijstrook zal rusten. Tot slot wordt de onderkant van het viaduct gesaneerd. Al die tijd moet het verkeer vanuit Leuven ter hoogte van de Kolonel Begaultlaan verplicht naar links. Het verkeer vanuit Wilsele kan als lokaal verkeer tot aan de ‘bushalte viaduct A2' rijden.

Afrit verlengd

Ter hoogte van Herent verlengt AWV de afrit van de E314 voor het verkeer vanuit Brussel richting Lummen (afrit 18) met 250 meter in augustus. Tijdens de werken blijft de afrit Herent altijd open voor het verkeer. De afrit wordt enkel tijdelijk versmald en ingekort om de nodige werken te kunnen uitvoeren. De vernieuwing van de 12 leuningen van de onderbruggen op de E314 tussen Wezemaal en Halen zouden geen hinder met zich mogen meebrengen.

Bij het handelaarsverbond in Wilsele houden ze hun hart vast. Zij zaten afgelopen week samen met AWV om de komende werken te bespreken. “Ze hebben ons beloofd dat er geen overlap van de werken zal zijn”, zegt Leila Drake, voorzitster van Wilsele Handelt en Onderneemt. “Ik wil dat onze handelaars maximaal bereikbaar zijn. Daarom proberen we de impact van de werken zo goed mogelijk in te schatten. Fietsers en voetgangers gaan wel altijd door kunnen, dus we gaan daar extra op inzetten.”

De volgende zomer wordt er verder gewerkt aan het viaduct zelf in Wilsele richting Lummen met tijdelijk twee versmalde rijstroken als gevolg. Dan volgt de bouw van een fiets- en autotunnel aan de Kessel-Losesteenweg en worden drie onderbruggen van de E314 gerenoveerd. De nieuwe geluidsschermen langs de E314 tussen Herent en Holsbeek worden voorzien in 2021. In de laatst twee geplande zomers wordt de Steenweg op Holsbeek heraangelegd. De gewestweg krijgt aan beide zijden vrijliggende afgescheiden fietspaden en een bypass voor het verkeer van de E314 richting de Aarschotsesteenweg. Er komt ook een aparte afslagstrook naar het Wingepark. Als kers op de taart volgt de ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark aan het Vuntcomplex.