Vier weken geen vrijdaggebed of religieuze feesten in Leuvense moskeeën na overleg met stad Kim Aerts

24 juli 2020

15u05 1 Leuven Na overleg tussen de stad Leuven en de moskeeën is beslist om de komende vier weken geen vrijdaggebed of rituele bijeenkomsten te organiseren als gevolg van de opmars van het coronavirus.

Het aantal coronabesmettingen over het land zit in stijgende lijn. “In Leuven is het aantal besmettingen nog laag,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Toch zijn we voorzichtig en alert. Beter voorkomen dan genezen.” De burgemeester contacteerde de Leuvense moskeeën preventief. Momenteel zijn er geen problemen in de gebedshuizen. In samenspraak is beslist om de komende vier weken geen vrijdaggebed meer te organiseren. Ook andere grote bijeenkomsten zijn geannuleerd. Op 31 juli is het Offerfeest, dat in het teken staat van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving. De moslimgemeenschap viert het feest normaal in grote groep. Dit jaar zal het in gezinsverband gevierd worden. De ramadan, die in april en mei werd gevierd tijdens de lockdown, verliep probleemloos.

“Ik ben tevreden dat we tot dit besluit zijn gekomen en zo samen het virus helpen indammen”, zegt Ridouani. “Veiligheid staat voorop, we moeten elkaar beschermen. Het is belangrijk om ook de andere maatregelen op te volgen. Beperk je fysieke en sociale contacten, hou afstand van elkaar, en was je handen geregeld. Laten we voorzichtig en alert blijven, de maatregelen goed volgen en zorg dragen voor elkaar. Zo kunnen we samen de opmars van het virus afremmen.”