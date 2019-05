Vier wagens betrokken bij kop-staartaanrijding ADPW

23 mei 2019

09u48 1

Op de E314 in Kessel-Lo zijn vanmorgen om iets voor 8 uur vier wagens betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding. Dat gebeurde in de richting van Brussel. Bij het ongeval vielen geen zwaargewonden. Twee rijstroken waren tijdelijk onberijdbaar. Dat resulteerde in een kleine file.