Vier studentes lanceren app met digitale gezinszoektocht: "We willen dat iedereen blijft bewegen"

11 april 2020

Vier studenten project- en eventmanagement aan de UCLL in Leuven hebben van de nood een deugd gemaakt. Door de coronamaatregelen zagen zij de opdracht om een escaperoom in OPEK te installeren in duigen vallen. Ze ontwikkelden nu een app met een zoektocht in Leuven en Oud-Heverlee. "We willen dat iedereen blijft bewegen", klinkt het in koor.

In het kader van het vak ‘Small Business Project’ moesten Anna Gugeshashvili, Justine Hulens, Elien Piselé en Kaat Schoenmaekers een evenement organiseren. De vier studenten zouden op 17 april in OPEK een interactieve escaperoom op poten zetten. Het evenement kreeg de naam ‘Amazed’. “De bedoeling van de interactieve escaperoom was dat de bezoekers een moordverhaal gingen oplossen. Hiervoor zouden ze vier kamers doorkruisen waarin telkens een acteur stond die een deeltje van het verhaal mee gaf. Op het einde van de escaperoom was er een bar voorzien waar mensen nog even konden napraten en waar ze konden vieren dat ze de moord hadden opgelost”, zegt Justine Hulens.

De vier studentes hadden de bedoeling om mensen fysiek te laten bewegen. Zo werd de gratis app ‘Actionbound’ boven de doopvont gehouden. De applicatie laat toe om zelf een zoektocht te organiseren in de buurt van je woonplaats. “Via de app wordt een route uitgestippeld waarbij de spelers naar verschillende locaties moeten wandelen of fietsen. Eens op de locatie zullen ze een raadsel of vraagstuk moeten oplossen zoals ook in een escaperoom gedaan wordt. Het thema van de route zal opgebouwd worden rond een moordverhaal. Zoals gepland in de echte escaperoom zullen er in de app ook video-opnames van getuigenissen verwerkt worden”, vervolgt Hulens.

Met fiets of te voet

“Wij hebben voor Actionbound gekozen omdat we zo op een creatieve manier mensen het initiële moordverhaal toch nog kunnen laten oplossen. Na drie weken lockdown, geraken de originele ideeën van tijdverdrijf misschien ook op”, luidt het verder bij de vier studenten. “Wij bieden een toffe activiteit aan dat met heel het gezin kan worden gedaan maar zeker ook alleen of met twee.” De wandelingen zullen beschikbaar zijn voor inwoners van Leuven, Heverlee, Oud-Heverlee, Egenhoven, Wijgmaal en Kessel-Lo. Deze zoektochten kunnen te voet of met de fiets worden afgelegd.

Elke wandeling duurt tussen 45 tot 60 minuten en begeleidt de spelers door de hele gemeente of stad. De studentes hielden ook rekening met de maatregelen omtrent de coronacrisis van de overheid. Ze kijken alvast uit naar de verhalen van de spelers uit de verschillende dorpen. “Het is niet de bedoeling om Amazed te doen met de buren of met een vriendengroep. Moest je een ander gezin tegenkomen aan een punt in de wandeling, dan gelden nog steeds de regels van social distancing”, verduidelijken de vier.

Actionbound kan gratis gedownload worden via de App store of Google Play store.