Vier studenten lanceren stijlvolle hoodie als alternatief voor fluohesje: “Jongeren vinden een hesje niet cool genoeg” EDLL/BMK

07 mei 2020

13u23 0 Leuven Vier studenten KMO en Ondernemen aan de UCLL in Leuven hebben hun eigen onderneming Flits opgericht. De studenten ontwikkelden een stijlvolle hoodie als alternatief voor het klassieke fluohesje. “Want een gewoon fluohesje vinden jongeren niet cool genoeg”, klinkt het.

In het kader van het vak ‘Small Business Project’ moesten Lisa Vervoort, Chaline Helsen, Isabo Donvil en Julie Wellens van de hogeschool UCLL in Leuven een eigen onderneming oprichten. De vier studenten kozen voor verkeersveiligheid als uitgangspunt en lanceerden samen een nieuw concept onder de naam ‘Flits’. “Met Flits verkopen we stijlvolle hoodies als alternatief voor het fluohesje. Op onze hoodie vind je reflecterende vinyl aan de voorzijde, achterzijde en op de mouwen. Op die manier vanuit elke hoek zichtbaar in het donker”, vertellen de initiatiefnemers. Stijlvol, maar toch veilig dus.

Volgens de studenten is het opmerkelijk hoe weinig jongeren effectief een fluohesje ‘willen’ dragen. “Veel jongeren vinden een fluohesje te lelijk, of niet cool genoeg om te dragen. Dat gaat ten koste van hun veiligheid, want zichtbaar zijn in het verkeer is van cruciaal belang. Vanuit dat opzicht zijn we vertrokken”, zeggen de studenten. Met hun initiatief hopen ze op meer verkeersveiligheid.

De reflecterende hoodies van Flits zijn te koop voor 35 euro. Je kan kiezen tussen verschillende kleuren: roos, grijs, groen en blauw. Bestellingen kunnen geplaatst worden door een bericht te sturen naar de studenten via hun Instagram- en Facebookpagina.

Dat je met de hoodie van Flits daadwerkelijk lange tijd zichtbaar bent in het verkeer, vooral ‘s nachts dan, bewijzen de studenten graag met onderstaande video.



