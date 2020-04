Vier studenten brengen moestuin bij jou in huis: “Iedereen kan groenten leren kweken” Bart Mertens

02 april 2020

13u00 0 Leuven Met Moes Garden brengen vier studenten de moestuin bij iedereen in huis. Met hun ‘Moesbox’ kan je overal groenten en kruiden kweken, ook al heb je geen tuin. “Moes Garden maakt tuinieren weer toegankelijk voor iedereen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

De lente staat voor de deur en het seizoen om in de tuin te werken, is aangebroken. Voor mensen met een tuin is tuinieren bijna een evidentie, maar nu velen kleiner wonen met enkel een terras ter beschikking, beschikt lang niet iedereen over een tuin. Het gevolg is dat veel mensen het kweken van gezonde groenten en kruiden links laten liggen. De Leuvense start-up Moes Garden wil daar verandering in brengen. “Met Moes Garden maken we tuinieren weer toegankelijk voor iedereen. Zelfs mensen zonder tuin en met weinig tijd krijgen zo de mogelijkheid om hun eigen biologische groenten te kweken”, vertellen de vier studenten die het initiatief lanceerden.

Water geven

“Moes Garden wil het grootste en meest toegankelijke platform worden waar iedereen kan leren hoe ze hun eigen groenten moeten kweken”, aldus CEO Jens. “Je zou het kunnen omschrijven als een onderneming met twee grote vertakkingen: enerzijds de Moesbox, en anderzijds de community. De studenten brengen nu de Moesbox op de markt, en die compacte plantenbak past perfect op een klein terras.”

Meer zelfs, de Moesbox bevat een ingebouwd irrigatiesysteem zodat het geen grote gevolgen heeft als je een keer de planten vergeet water te geven. De Moesbox zal vanaf de zomer te koop zijn voor 99 euro. De eerste Moesbox op de markt zal zich beperken tot het kweken van kruiden, maar daarna zullen er ook andere varianten te koop worden aangeboden.