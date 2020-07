Vier overvallers opgepakt na klopjacht van Leuvense politie Joris Smets en Kim Aerts

02 juli 2020

Leuven In Rotselaar is de grote zoekactie van de politie ten einde. Het gaat om vier mannen die op heterdaad betrapt werden tijdens een overval op elektronicazaak Switch op het Engels Plein in Leuven. De politie was massaal aanwezig op het grondgebied en had een helikopter ingezet voor de klopjacht. De vier mannen werden na een lange zoektocht opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Een getuige zag hoe de twee laatste overvallers werden ingerekend.

De vier onbekenden zijn na de overval weggevlucht richting Rotselaar, waar ze op het rondpunt de auto achterlieten en de benen namen. De politie zette na de overval massaal de achtervolging in en schakelde de hulp van een helikopter in voor de klopjacht. Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero bevestigt dat de zoekactie ten einde is en er vier mannen zijn opgepakt, waarvan de twee laatste rond 20 uur.

Getuige

Een getuige, die anoniem wenst te blijven, zag hoe de laatste twee overvallers werden opgepakt. “De politie was massaal ter plaatse en ik hoorde dat er al twee mannen waren opgepakt”, zegt hij. “Ik was mijn gras aan het maaien wanneer ik veel politiewagens al terug richting Leuven zag rijden. De helikopter was al vertrokken en ik denk dat de politie de zoektocht had afgeblazen. Plots zag ik een man van Noord-Afrikaanse origine met bloot bovenlijf die zich verstopte in het maïsveld. Ik deed teken en riep ‘daar, daar, daar’ naar de voorbijrijdende politie om hen te waarschuwen. Ze zijn meteen uitgestapt en hebben de man opgepakt. Een andere man met een grijze T-shirt zat wat verder in het maïsveld verstopt. Terwijl een paar agenten de eerste overvaller in bedwang hielden is de rest achter de man met het grijze T-shirt gelopen. Ze hebben mij gevraagd om even bij de combi te blijven. De politie heeft de laatste man opgepakt rond 20 uur. Van wat ik kon zien gaat het om jonge mannen van in de twintig jaar.”