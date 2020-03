Vier ouders van schoolgaande kinderen in Leuven besmet met coronavirus Joris Smets Esther De Leebeeck

04 maart 2020

15u51 32 Leuven In Leuven zijn er vier besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Het gaat om vier ouders van leerlingen die naar verschillende scholen gaan in Leuven.

De stad Leuven, de basis- en secundaire scholen, het deeltijds kunstonderwijs, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hebben deze namiddag een overleg gehouden, nadat vastgesteld was dat ouders van leerlingen van Leuvense scholen het coronavirus hadden opgelopen. “Volgens de informatie die we op dit moment hebben, gaat het om de ouders van twee leerlingen uit Vrije Basisschool Vlierbeek, één ouder van een medewerker van de school voor Buitengewoon onderwijs Windekind en één ouder van een leerling van het Sint-Pieterscollege”, aldus de stad Leuven.

Alle betrokken ouders en hun kinderen zijn in thuisquarantaine en worden opgevolgd door het Agentschap. Alle ouders van de betrokken scholen zijn geïnformeerd. “De nodige maatregelen zijn getroffen”, zegt burgemeester Ridouani. “Ik begrijp dat mensen zich zorgen maken, maar er is geen reden tot grote ongerustheid. We zijn waakzaam en voorbereid en staan in nauw contact met de scholen en andere betrokken partners”, aldus de burgemeester.

Alle scholen hebben eerder deze week al een brief naar de ouders gestuurd met de preventieve maatregelen. Die maatregelen blijven van kracht. “De scholen, de CLB’s, het deeltijds kunstonderwijs en de stad blijven in direct contact met elkaar”, klinkt het nog.

Overleg

Leuven staat ook in nauw overleg met verschillende andere partners, waaronder de ziekenhuizen UZ Leuven en Heilig Hart, de huisartsenkring, de KU Leuven, de politie en provincie Vlaams-Brabant. “Er is geen reden tot ongerustheid. We doen het nodige, in nauw overleg met alle partners. Op die manier weet iedereen wat zijn of haar rol is”, zegt Ridouani. “We zijn alert en volgen het op de voet. Onze Leuvense zorginstellingen zijn van topniveau en goed voorbereid.”

De federale en Vlaamse overheid bepaalt welke maatregelen nodig zijn. Momenteel is het voldoende om patiënten te isoleren om de verspreiding tegen te gaan. Vanuit de overheid wordt afgeraden om scholen te sluiten.