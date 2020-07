Vier miljoen euro van Vlaanderen voor renovatie Pauscollege Kim Aerts

12 juli 2020

16u49 0 Leuven Vlaanderen investeert 9,7 miljoen euro in de restauratie van onderwijsgebouwen die beschermd zijn als monument. Zo gaat er vier miljoen naar de renovatiewerken van het Pauscollege in Leuven.

De Vlaamse ministers Matthias Diependaele (N-VA) van Onroerend Erfgoed en Ben Weyts (N-VA) van Onderwijs hebben groen licht gegeven om verschillende restauratiewerken uit te voeren in beschermde school- en universiteitsgebouwen. De studentenresidentie van het Pauscollege van de KUL in Leuven krijgt met 4.021.417 euro het meeste toebedeeld. De studentenresidentie, in 1523 opgericht als theologiecollege op vraag van paus Adrianus VI, krijgt gerestaureerde gevels en buitenschrijnwerk.

In Vlaanderen zijn 152 lagere of middelbare scholen en 29 universitaire gebouwen beschermd. Tientallen daarvan doen vandaag dienst als schoolgebouw, terwijl ze oorspronkelijk een andere bestemming hadden. De eerste school die beschermd werd, was het Jezuïetencollege in Halle in 1933. Het voorlopig laatste was het provinciaal Handels- en taalinstituut in Gent.