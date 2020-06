Vier mannen en vrouw krijgen vier jaar cel voor schuldig verzuim bij drugsdode Kim Aerts

08 juni 2020

14u40 3 Leuven Vier mannen en een vrouw zijn over de hele lijn schuldig bevonden voor hun betrokkenheid bij de dood van de 32-jarige Cedric S. uit Tienen. Hij stierf na een avond vol drank en drugs in het bijzijn van zijn vrienden en zijn broer. Zij grepen niet in toen hij lag te reutelen op de zetel.

Op zondag 3 juni 2018 kwam bij het noodnummer 112 een oproep binnen dat Cedric S. geen tekenen van leven meer vertoonde. De jonge vader lag op dat moment in een zetel in het huis van Donald J. (41) uit Tienen. Alle hulp kwam op dat moment te laat. Cedric was er de avond voordien achtergelaten door zijn broer Kevin na een avondje stappen op café. Er werd gedronken, geslikt en gesnoven. Cedric stierf door een cocktail van MDMA, thc, benzodiazepines, cocaïne en heroïne. De roes van de combinatie van die laatste twee substanties staan in het drugsmilieu bekend als het ‘snowball-effect’. Het huis van J., die thuiszat met een enkelband, was gekend als afspreekplek voor druggebruikers. De drie andere protagonisten in het verhaal waren de broers Rudolf en Lukas G. en Tina B. uit Leuven. Die laatste zou de bewuste avond de heroïne op zak hebben gehad. Een van de broers zorgde voor het snuifmateriaal.

Comateus

Cedric lag al vrij snel - met een nat washandje op zijn voorhoofd - comateus in de zetel. Zijn broer Kevin vond er niet beter op dan met een viltstift op diens buik beginnen te tekenen alvorens terug de kroeg in te trekken.

“Une petite connerie”, verklaarde hij achteraf. Maar toen de situatie van Cedric verergerde en hij stopte met ademen, verging het lachen hen snel. J. belde in paniek naar Kevin en die eerste zou na het telefoontje naar eigen zeggen “de reanimatie gestart zijn.” Maar het telefonie-onderzoek deed anders vermoeden. “De aangetroffen berichten laten een ander licht schijnen op het verloop van de avond. De aanwezigen voelen de bui hangen en ze beginnen afspraken te maken. Hun telefoniegebruik stemt niet overeen met hun tijdslijn. Berichten dat het slachtoffer gestopt was met ademen, worden gewist. Net als de foto’s van die avond”, balde de procureur de feiten samen.

De vrouw zou ook verklaard hebben dat ervan de broer eerst geen ambulance mocht gebeld worden. “Niemand heeft hier finaal zijn verantwoordelijkheid genomen”, concludeerde de procureur. De broers G. en de vrouw daagden niet op tijdens het proces. Zij kregen net als Donald J. en Kevin S. een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. Die laatste twee ontkenden altijd het schuldig verzuim, tevergeefs.De boete van 8.000 euro is ook voor ieder effectief. J. zit ondertussen in de gevangenis voor andere feiten.