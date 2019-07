Vier maanden cel voor slagen aan agenten KAR

17 juli 2019

Een 21-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot vier maanden cel en een geldboete voor weerspannigheid en slagen ten aanzien van zes agenten. Yacine D. maakte het op 21 januari veel te bont in het centrum. De twintiger stelde zich agressief op naar tussenkomende agenten die moesten delen in de klappen. Het voorval werd geregistreerd door bewakingscamera’s. “Van een volwassen persoon mag worden verwacht dat hij zich kan beheersen. De beklaagde heeft zinloos geweld gebruikt naar de tussenkomende verbalisanten”, aldus de rechter in het vonnis. Hij gaf de man vier maanden effectief en een geldboete van 400 euro. D. stuurde zijn kat naar de rechter en werd bij verstek veroordeeld.