Vier maanden cel voor gewelddadige winkeldief KAR

20 april 2020

Een winkeldief is veroordeeld tot vier maanden cel voor de diefstal van 78 pakken tabak bij Colruyt. Toen de winkelinspecteur Mostafa A. staande hield toen hij de kassa passeerde zonder te betalen, gebruikte A. geweld. Bij een fouille op 20 juni vorig jaar werden niet minder dan 49 pakken tabak gevonden tussen twee broeken die hij droeg. Het was al de derde keer dat de man stal in het filiaal, zo bleek uit camerabeelden achteraf. A. stuurde zijn kat naar de rechtbank. Hij werd veroordeeld tot vier maanden cel voor diefstal met geweld en gewone diefstal. Hij zou illegaal in het land verblijven.