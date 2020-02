Vier dagen, vier fakbars en vier theatervoorstellingen van studenten: dat is het FAKTHEATER

11 februari 2020

13u04 0 Leuven Volgende week staat studentenstad Leuven in teken van het FAKTHEATER. Dat is vier dagen lang theater in vier verschillende fakbars, voor en door studenten.

Wat als programmamakers de macht uit handen geven? Wat als je studenten mee laat programmeren? Dat is het concept van FAKTHEATER: vier avonden, vier fakbars en vier groepen van jonge studenten van KASK Gent en LUCA Drama Leuven, die net of bijna afgestudeerd zijn. Een vleugje theater op een niet-alledaagse plek, gecureerd door studenten Culturele Studies van de KU Leuven. “We willen meer ruimte bieden aan experiment en nieuwe perspectieven binnenbrengen door andere mensen mee te laten kiezen welke voorstellingen er op onze podia staan”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

“Het wordt zeker niet saai of hoogdravend. Er staan onder andere een Griekse tragedie met hits van Dolly Parton en een komische bewerking van een repertoirestuk van Magne van den Berg op het programma. Er is ook een voorstelling over snowflakes: de ‘bijnaam’ van de generatie jong-volwassenen, stuk voor stuk mooi, fragiel en uniek als een sneeuwvlokje", aldus programmator theater Veerle Van Schoelant. “De voorstellingen werden dus gekozen door (oud)-studenten Culturele studies en zij selecteerden ook de gezelschappen voor FAKTHEATER. Door dit mede-eigenaarschap van ‘gewone’ Leuvenaars willen we het draagvlak voor de kunsten in onze stad verhogen”, zegt Veerle.

FAKTHEATER gaat door van maandag 17 februari tot donderdag 20 februari in fakbars Maxim’O, Politika, Recup en Doc’s bar. Telkens om 19 uur. Het speelschema van de verschillende voorstellingen vind je op www.30CC.be. Een ticket kost 10 euro.