Vier bestuurders blazen positief tijdens verkeerscontrole ADPW

15 september 2019

Tijdens een grootschalige wegcontrole moesten zaterdagavond en -nacht 455 bestuurders een alcoholtest afleggen. De controles vonden plaats op de Technologielaan, de Naamsesteenweg en het Martelarenplein. In totaal legden vier bestuurders een positieve alcoholtest af (meer dan 0,8 promille). Daarvan moesten er twee hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Twee bestuurders die ‘alarm’ testten (tussen 0,5 en 0,8 promille) kregen een onmiddellijke inning mee. Tijdens de wegcontrole werden ook nog twee voertuigen in beslag genomen die niet verzekerd bleken te zijn, kregen twee bestuurders een boete omdat de technische schouwing van hun voertuig vervallen was en werden drie bestuurders beboet omdat ze al rijdend aan het telefoneren waren. Ten slotte werden ook nog drie bestuurders geverbaliseerd omdat ze rondreden met een voorlopig rijbewijs terwijl dat op het ogenblik van controle niet was toegestaan.

Tijdens de verkeersactie werden ook zeven taxi’s en hun chauffeurs grondig gecontroleerd. Alle chauffeurs legden een negatieve alcohol- en drugstest af. Eén taxi werd voorlopig in beslag genomen omdat de bestuurder geen geldig verzekeringsdocument kon voorleggen. Ook het fietsteam was tijdens de zaterdagnacht actief. Zij verbaliseerden 33 foutief geparkeerde voertuigen en lieten twee auto’s die gevaarlijk stonden, verslepen. Daarnaast schreven ze ook een boete uit voor 19 fietsers die rondreden zonder fietslicht.