Vier bekende Brabanders onthullen hun goede voornemens voor 2020 en blikken vooruit

Leuven

New year, new me! Goede voornemens horen traditiegetrouw bij de start van een nieuw jaar. Meer sporten, nieuwe muziek schrijven, meer tijd doorbrengen met familie... In januari beginnen we het nieuwe jaar vol goede moed. Onze redactie blikt samen met sportjournalist Maarten Vangramberen , zangers Jo Vally en Stan Van Samang en chef-kok Sofie Dumont terug op het afgelopen jaar en onthult hun goede voornemens.