VIDEOVERSLAG vanuit Australië: Leuvens Solar Team rukt op naar derde plaats Bart Mertens

14 oktober 2019

16u09 1 Leuven Het Solar Team van de KU Leuven is opgeschoven naar de derde plaats in de World Solar Challenge. Het wereldkampioenschap is ondertussen twee dagen ver en het Agoria Solar Team ligt al 30 kilometer voor op de eerste achtervolgers. “Met dank aan ons geoptimaliseerde systeem om te zeilen met de wind”, klinkt het vanuit Australië.

Na de eerste racedag lag het Leuvense Agoria Solar Team op de vierde plaats na drie teams uit Nederland. Na dag twee is het Belgische team een plaats opgeschoven in de goede richting. “Het voelt geweldig om een ander team voorbij te steken en de derde plaats vast te houden. We hebben al één Nederlands team voorbijgestoken. Nog twee te gaan!”, vertelt teamleider Willem-Jan Claes vanuit de Australische ‘outback’. Het Leuvense team staat overigens stevig op de derde plaats met een voorsprong van ongeveer 30 kilometer en de tweede plaats komt stilaan in zicht.

We hebben al één Nederlands team voorbijgestoken. Nog twee te gaan! Willem-Jan Claes van het Agoria Solar Team

De voorbije goede prestaties en de goede vooruitzichten voor het verdere verloop van de race zijn te danken aan het geoptimaliseerde systeem om te zeilen met de wind. “Een zonnewagen wordt zo licht mogelijk gemaakt omwille van de efficiëntie. Dit kan ervoor zorgen dat de wagen gaat zwalpen door hoge zijwind. Als dit gebeurt moeten de zonnewagens vertragen om stabieler te rijden maar doordat ik de wagen met de neus in de wind kan richten, voel ik de zijwind minder en kan ik stabieler rijden”, vertelt piloot Nelis Geurts. Dit zorgt ervoor dat het Agoria Solar Team niet moet vertragen om stabiel te rijden en dat zou wel eens de sleutel kunnen zijn om de eerste plaats te bemachtigen. Het Agoria Solar Team hoopt alvast om die doelstelling te halen als ze donderdag over de finish rijden in Australië.