VIDEOVERSLAG Dag 4 World Solar Challenge: Leuvens team rukt op naar tweede plaats Bart Mertens

16 oktober 2019

16u37 8 Leuven Het Agoria Solar Team van de KU Leuven is opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië. Hevige winden speelden geen onbelangrijke rol in de jacht op de gouden medaille van het Leuvense team. Ook de ervaring van racepiloot Bert Longin kwam goed van pas om de BluePoint op de baan te houden.

“Dinsdagnamiddag zijn er hevige zijwinden komen opzetten en daardoor zijn heel wat zonnewagens gaan zwalpen over de weg. De Belgische wagen is door een onverwachte wervelwind gereden en slipte hierdoor. Dit werd gelukkig onmiddellijk gecorrigeerd door de ervaren racepiloot Bert Longin die de wagen op de baan hield”, laat het Agoria Solar Team optekenen vanuit Australië. De studenten hebben de dag uiteindelijk veilig kunnen beëindigen maar ‘s nacht kwam het volgende probleem er al aan: een zwaar onweer. “Toen de zand- en regenstorm over de kampplaats trok, ging al onze energie naar het veilig stellen van elkaar en de zonnewagen”, klinkt het.

Pech

Zware omstandigheden dus en dat eist ondertussen slachtoffers want een uur na de start van de vierde dag lag de zonnewagen van Solar Team Twente plot aan de kant van de weg. Twente stond al bijna de hele race op de eerste plaats. “Door de hevige winden zijn er vandaag twee zonnewagens van de baan gevlogen. Voor het team uit Twente is de race helaas gedaan maar hun piloot was gelukkig ongedeerd”, vertelt Inge Habets van het Agoria Solar Team. Het Leuvense team belandde zo op de tweede plaats, al is dat wel met gemengde gevoelens want je klopt de concurrentie altijd liever op de baan.

Het team van de KU Leuven hoopt nog steeds om morgen als eerste over de eindstreep te rijden in Australië. “Omdat we onze wagen met de neus naar de wind kunnen richten, kunnen we veel stabieler rijden”, vertelt Emmerick Vandervelpen. “Onze voorloper moest vertragen terwijl wij onze strategische snelheid konden aanhouden. Het vertrouwen in de wagen en de piloten is groot.” De Belgische zonnewagen zit de Nederlandse concurrent dus op de hielen zitten en de achterstand is kleiner geworden. “We hopen de Nederlandse zonnewagen alsnog voorbij te steken om dan als eerste over de finishlijn te rijden”, sluit Inge af.