VIDEOLOOP Zo redde Ertzberg de muurschildering van Theo Humblet Bart Mertens

09 oktober 2019

18u00 0 Leuven Ertzberg gaat de muurschildering van Theo Humblet integreren in project The View. Het kunstwerk bevond zich in de oude brandweerkazerne langs de Vaart in Leuven. “Dat we een werk van dit kaliber recupereren op deze manier is een unicum”, liet Ertzberg eerder al optekenen. Bekijk hier de videoloop van de reddingsoperatie.

De voormalige Leuvense brandweerkazerne maakt plaats voor project The View met 160 appartementen, 16 sociale huurwoningen en 16 stadswoningen. Een groot project maar vooraleer project The View kon verschijnen in het Leuvense straatbeeld moest er nog een bijzondere reddingsoperatie worden uitgevoerd. In de voormalige brandweerkazerne bevond zich immers een monumentale muurschildering van kunstenaar Theo Humblet. Geen onbekende naam in onze regio want Humblet was ooit nog directeur van de Leuvense Academie voor Schone Kunsten (SLAC).

A strappo

Ertzberg besloot om het kunstwerk met als titel ‘De Ontmoeting van Ulysses en Nausikaä’ van de sloop te redden. Lang niet evident want de muurschildering is 6,5 op 2,5 meter groot. Om het werk van Humblet te redden, werd gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘A strappo’-techniek, een methode die zelden in ons land wordt toegepast. Ook niet onbesproken trouwens want vroeger was het de geliefkoosde techniek van kunstdieven om waardevolle muurschilderingen te stelen uit openbare gebouwen. Met een speciale lijm werd langzaam en voorzichtig de gehele muurschildering losgetrokken worden van de muur. In de toekomst krijgt het kunstwerk na een restauratie een nieuwe plek in woonproject The View.