VIDEO Zanger Kris Aron steekt bewoners van WZC Wijgmaalbroek hart onder de riem Bart Mertens

23 juni 2020

Voor de bewoners van woonzorgcentrum Wijgmaalbroek aan de Remy Alloingstraat in Wijgmaal was het bijzondere namiddag. Ze kregen bezoek van de bekende Leuvense DJ Eddy die de zonnige namiddag nog extra kleur gaf met hits van weleer. DJ Eddy had ook zanger Kris Aron meegebracht die live enkele liedjes zong voor de bewoners van het woonzorgcentrum. “Uiteraard verliep alles volgens de coronaregels”, vertelt Kris Aron. “Mijn optreden was buiten en de mensen konden genieten van enkele bekende liedjes. Ik wou dit doen om de bewoners een hart onder de riem te steken in deze coronatijd.”



