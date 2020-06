VIDEO. UZ Leuven blikt terug op zware coronaperiode in muzikale video met Selah Sue Joris Smets

26 juni 2020

12u33 4 Leuven Het UZ Leuven heeft een heel zware periode achter de rug. In april werden er tot wel 159 COVID-19 patiënten per dag verzorgd, nu zijn dat er gelukkig nog maar vijf. Om deze intensieve periode af te sluiten en iedereen binnen en buiten het ziekenhuis te bedanken voor de steun en appreciatie, blikt de dienst medische intensieve geneeskunde samen met muzikante Selah Sue terug in een video.

De ‘Lean on me’ video werd volledig opgenomen, gemonteerd en van muziek voorzien door medewerkers van de dienst, onder leiding van verpleegkundige Bas Aerts. De muzikale video, die ook een unieke blik achter de schermen van het UZ Leuven geeft in deze periode, is hieronder te bekijken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.