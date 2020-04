VIDEO Tip voor kids: auteur van kinderboeken Kim Crabeels leest voor Bart Mertens

19 april 2020

11u00 1 Leuven Hoe de coronamaatregelen blijven opvolgen als de verveling toeslaat bij je kinderen? In Leuven kan je bijvoorbeeld mee op de trein springen van de online verhalenketting ‘Leuvenleestvoor’. “Bib Leuven lanceerde het idee en samen met kinderboekenauteurs Siska Goeminne en Stefan Boonen mocht ik de spits afbijten met voorleesfilmpjes”, zegt auteur Kim Crabeels.

Kim Crabeels schrijft kinderboeken en geeft als auteur ook veel lezingen, maar in maart – nota bene de kinderboekenmaand – gooide het coronavirus roet in het eten. Wat een drukke maand moest worden, eindigde in het tegenovergestelde. Kim bleef wel niet bij de pakken zitten. “Bib Leuven lanceerde het idee van een online verhalenketting. Samen met kinderboekenauteurs Siska Goeminne en Stefan Boonen mocht ik de spits afbijten. Met onze voorleesfilmpjes sporen we de Leuvenaars aan om in de boeken te duiken en voor te lezen”, vertelt Kim.

Drolkoekjes

Voor het eerste filmpje van Kim Crabeels was er een speciaal verzoek. “De bib vroeg me mijn boekje ‘Magnus is ziek’ voor te lezen. Erg toepasselijk in deze periode”, aldus Kim. Al snel had Kim de smaak te pakken en ging ze ook met ‘Magnus en de kakado’ aan de slag. “In dat boek vind je een recept voor drolkoekjes. Het leek me wel plezierig om die te bakken. En blijkbaar was ik niet de enige. Plots zat mijn mailbox vol met foto’s van kindjes die drolkoekjes maken. Ook in het derde filmpje met ‘De eenzaamste walvis ter wereld’ in de hoofdrol vind je een doe-tip. Kinderen krijgen de opdracht om flessenpost te versturen. Ideaal om het contact met de buren te bewaren nu we niet zomaar bij elkaar meer kunnen binnenwippen.”

Nu we het een beetje rustiger hebben, leer je dingen relativeren en komt er meer tijd vrij voor het gezin. Je gaat dan ook sneller experimenteren Kim Crabeels, auteur van kinderboeken

Net als iedereen kijkt Kim uit naar het einde van de coronacisis. “Ik snak ernaar om mijn ouders eens goed vast te pakken. Of om een barbecue te organiseren met de vrienden. Ik mis ook de interactie met het publiek tijdens het voorlezen. Toch probeer ik ook voordelen te zien aan deze periode. Nu we het een beetje rustiger hebben, leer je dingen relativeren en komt er meer tijd vrij voor het gezin. Je gaat dan ook sneller experimenteren. Waarschijnlijk had ik in andere tijden nooit dergelijke voorleesfilmpjes opgenomen. Ik ben van plan om dat later zeker nog te doen. Bovendien werkt die rust ook inspirerend: mijn hoofd zit vol ideeën voor nieuwe boeken!” Wie de andere voorleesfilmpjes wil ontdekken, kan hier klikken.