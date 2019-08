VIDEO The Lighthouse en Coco Jr. XL sluiten Hapje-Tapje af Bart Mertens

03 augustus 2019

14u30 0 Leuven Hapje-Tapje is een culinaire hoogdag in Leuven maar ook muzikaal valt er één en ander te beleven na de hapjes en de tapjes. Op de Oude Markt geven The Lighthouse en Coco Jr. XL het beste van zichzelf vanaf 19 uur.

The Lighthouse (19 uur) is een jonge Leuvense band die frisse dansbare popsongs brengt. Hun meerstemmige zang met gitaar, toetsen en drums veroorzaakt instant een goed humeur volgens kenners. Ook Coco Jr. XL (21 uur) is van de partij om Hapje-Tapje muzikaal af te sluiten. Coco Jr XL. is een feestband onder leiding van Coco Jr. die met maar liefst 11 muzikanten on stage reggae, ska, hiphop en flamenco vermengt. De altijd enthousiaste zanger/rapper weet moeiteloos een publiek in te palmen met onder meer hits van The Dinky Toys.

Eerder op de dag is er overigens ook al één en ander te beleven op de Oude Markt tijdens Hapje-Tapje. Uiteraard is de Biermarkt een aanrader maar ook de Barmannenrace is zeker de moeite. “Om 15 uur lopen de barmannen en -vrouwen zich de benen uit het lijf in de traditionele barmannenrace. Snelheid, behendigheid en de hoeveelheid bier bij aankomst bepalen de vijf beste deelnemers die daarna een aantal individuele proeven beslechten voor de titel”, klinkt het.