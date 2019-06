VIDEO. Nieuwe trend in horeca? Geen cash betalingen meer in Café Kaminsky in Leuven. Bart Mertens

20 juni 2019

16u00 0 Leuven Sinds juni aanvaardt café Kaminsky enkel nog elektronische betalingen. Betalen met cash geld kan nog wel in uitzonderlijke gevallen maar de uitbaters van het bekende Leuvense café kiezen resoluut voor betalingen met de bankkaart of via Payconiq. “Als toonaangevende zaak tonen we lef door deze beslissing als één van de eersten in Leuven en omstreken door te voeren”, zeggen Martha Joos (28) en Thomas Vanmarcke (37).

“Zelfs 5 euro betalen we met de kaart”…Die titel verscheen woensdag op de eerste pagina van Het Laatste Nieuws. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het aantal elektronische betalingen blijft toenemen. Zo blijkt dat het aandeel van elektronische betalingen in de eerste vijf maanden van dit jaar steeg met 12 % in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Opvallend gegeven: we betalen steeds meer contactloos voor transacties met kleine bedragen. Die vorm van betalen nam toe met liefst 284 %, goed voor 36 miljoen transacties. Conclusie: de rol van cash geld wordt alsmaar minder groot en het staat in de sterren geschreven dat handels- en horecazaken daarop zullen inspelen in de nabije toekomst.

We speelden al een tijdje met het idee om resoluut te kiezen voor bankkaarten en Payconiq Martha Joos (28) en Thomas Vanmarcke (38)

De uitbaters van café Kaminsky in Leuven mogen zich wat dat betreft voorlopers noemen want sinds juni is cash geld zo goed als verbannen in de zaak. Betalen met geld kan nog wel in uitzonderlijke gevallen maar de boodschap aan de klanten is duidelijk: vanaf nu wordt er in café Kaminsky elektronisch betaald. “Dat klopt. Sinds juni vragen we onze klanten om elektronisch te betalen”, zeggen Martha Joos (28) en Thomas Vanmarcke (38) die samen met Bono Vallons (28) de zaak uitbaten. “We speelden al een tijdje met het idee om resoluut te kiezen voor bankkaarten en Payconiq. Heel even dachten we eraan om ook de digitale kaart voor maaltijdcheques te aanvaarden maar de transactiekosten bleken te hoog. De klanten mogen overigens gerust zijn als ze in Kaminsky met een kaart betalen want wij nemen de transactiekosten voor onze rekening.”

Trendsetter

Blijft de vraag: komt Kaminksy te vroeg met de verbanning van cash geld of is de Leuvense horecazaak net een trendsetter in de horeca? “Elektronisch betalen is de toekomst”, zegt Martha Joos. “Kaminsky is een toonaangevende zaak en ik verwacht dat er nog veel zaken ons voorbeeld zullen volgen. We hebben lef getoond om deze beslissing nu al te nemen maar als je de pro’s en de contra’s afweegt dan is dit de enige juiste beslissing. Het zal nog wel enkele jaren duren vooraleer een cashloos horecalandschap een feit is want je hebt nog heel wat cafébazen van de ‘oude stempel’ maar dat het er komt is een zekerheid. De reacties van de klanten zijn overwegend positief.”

Meer tijd voor de essentie: een goede service voor onze klanten Thomas Vanmarcke van café Kaminsky

Voor Thomas Vanmarcke zijn de voordelen van cashloos betalen duidelijk. “Veiligheid is een eerste aspect”, klinkt het. “Twee jaar geleden werd Kaminsky nog geconfronteerd met een inbraak. De dieven probeerden de kluis te forceren maar dat lukte niet. In een café waar amper nog cash geld is, hebben dieven niets te zoeken. Werken met elektronische betalingen heeft ook veel praktische voordelen. Je moet ’s ochtends en ’s avonds geen kassa tellen en je moet geen kleingeld voorzien. Bovendien moet je niet om de zoveel tijd naar de bank lopen om geld te brengen. Op die manier krijg je meer tijd om je bezig te houden met de essentie, met name goede service verlenen aan de klanten. Elektronische betalingen sluiten ook menselijke fouten uit. De kosten voor de transacties compenseren de eventuele tekorten in de kassa op het einde van de dag.”

Tot slot, wat vinden de klanten ervan? “We hebben nog geen klachten gekregen”, klinkt het. “Amper iemand vraagt nog om met cash te mogen betalen…We spreken dan over één of twee klanten per dag. Dat is verwaarloosbaar. Cash betalen in Kaminsky kan nog wel want wettelijk moeten we cash geld aanvaarden maar we kiezen zonder aarzelen voor elektronische betalingen.”